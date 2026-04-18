盤中速報 - Ethena大跌8.83%，報0.12美元
鉅亨網新聞中心
Ethena(ENA)在過去 24 小時內跌幅超過8.83%，最新價格0.12美元，總成交量達0.31億美元，總市值10.18億美元，目前市值排名第 28 名。
近 1 日最高價：0.14美元，近 1 日最低價：0.12美元，流通供給量：8,492,187,500。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+17.50%
- 近 1 月：+4.16%
- 近 3 月：-44.81%
- 近 6 月：-75.59%
- 今年以來：-48.16%
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