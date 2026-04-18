盤中速報 - GLMR大跌8.43%，報0.0152美元

Glimmer (GLMR)是Moonbeam網路的治理Token，Moonbeam是同時相容波卡生態與乙太坊生態的智能合約平行鏈。作為在波卡網路上的平行鏈，是利用 Polkadot和Kusama區塊鏈的去中心化網路。這些網路利用Polkadot的安全性和可擴充性，但擁有自己的個人代幣、治理機制等。它支援任何類型的數據或資產的跨區塊鏈傳輸。區塊鏈集成了分片設計以提供無與倫比的可擴充性。