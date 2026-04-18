盤中速報 - Celestia大漲8.41%，報0.44美元
鉅亨網新聞中心
Celestia(TIA)在過去 24 小時內漲幅超過8.41%，最新價格0.44美元，總成交量達0.15億美元，總市值3.89億美元，目前市值排名第 51 名。
近 1 日最高價：0.45美元，近 1 日最低價：0.39美元，流通供給量：888,141,372。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+33.92%
- 近 1 月：+17.96%
- 近 3 月：-22.40%
- 近 6 月：-59.11%
- 今年以來：-17.33%
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