盤中速報 - KSM大漲11.35%，報5.1美元

Kusama早期是Polkadot公開的實驗環境，又稱金絲雀網路。提供開發者大規模的先期測試網路，部署障礙跟驗證要求較低，甚至提供Polokadot尚未提供的新功能，新創團隊可以快速部署，提前演練未來的波卡網路，因此最終還是有不少項目決定留在Kusama上，成為波卡生態圈的一份子。