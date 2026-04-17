盤中速報 - Arbitrum大漲8.85%，報0.13美元
鉅亨網新聞中心
Arbitrum(ARB)在過去 24 小時內漲幅超過8.85%，最新價格0.13美元，總成交量達0.21億美元，總市值7.82億美元，目前市值排名第 36 名。
近 1 日最高價：0.14美元，近 1 日最低價：0.12美元，流通供給量：5,939,074,958。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+10.30%
- 近 1 月：+19.09%
- 近 3 月：-40.67%
- 近 6 月：-57.69%
- 今年以來：-36.10%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - GLMR大漲53.33%，報0.0184美元
- 盤中速報 - AUDIO大漲77.46%，報0.031美元
- 盤中速報 - Worldcoin大跌8.56%，報0.29美元
- 盤中速報 - Celestia大漲8.37%，報0.41美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇