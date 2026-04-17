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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過28.77億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格75,902.83美元，24小時漲跌幅+1.54%；以太幣(ETH)現報價格2,356.36美元，24小時漲跌幅+0.54%。

亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達28.77億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達13.16億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.72億美元。

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DATA(DATA)24小時漲幅31.3%。

24小時跌幅：Moonriver(MOVR)24小時跌幅140%；GLMR(GLMR)24小時跌幅84.5%；ORDI(ORDI)24小時跌幅42.6%。


近一週漲幅：達世幣(DASH)近一週漲幅19.3%；Measurable Data Token(MDT)近一週漲幅17.4%；Highstreet(HIGH)近一週漲幅15.4%。

近一週跌幅：ORDI(ORDI)近一週跌幅239%；恩金幣(ENJ)近一週跌幅170%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)近一週跌幅66.3%。

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