鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過28.77億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-04-17 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DATA(DATA)24小時漲幅31.3%。

24小時跌幅：Moonriver(MOVR)24小時跌幅140%；GLMR(GLMR)24小時跌幅84.5%；ORDI(ORDI)24小時跌幅42.6%。

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近一週漲幅：達世幣(DASH)近一週漲幅19.3%；Measurable Data Token(MDT)近一週漲幅17.4%；Highstreet(HIGH)近一週漲幅15.4%。