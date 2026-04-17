盤後速報 - 中信亞太高股息(00964)次交易(20)日除息0.1元，參考價13.81元
鉅亨網新聞中心
中信亞太高股息(00964-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。
首日參考價為13.81元，相較今日收盤價13.91元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.72%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/20
|13.91
|0.1
|0.72%
|0.0
|2026/03/17
|13.87
|0.093
|0.67%
|0.0
|2026/02/26
|14.0
|0.089
|0.64%
|0.0
|2026/01/19
|12.47
|0.088
|0.71%
|0.0
|2025/12/16
|11.33
|0.085
|0.75%
|0.0
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