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鉅亨速報

盤後速報 - 中信亞太高股息(00964)次交易(20)日除息0.1元，參考價13.81元

鉅亨網新聞中心

中信亞太高股息(00964-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。

首日參考價為13.81元，相較今日收盤價13.91元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.72%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/20 13.91 0.1 0.72% 0.0
2026/03/17 13.87 0.093 0.67% 0.0
2026/02/26 14.0 0.089 0.64% 0.0
2026/01/19 12.47 0.088 0.71% 0.0
2025/12/16 11.33 0.085 0.75% 0.0


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