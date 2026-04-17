盤後速報 - 中信日經高股息(00956)次交易(20)日除息0.2元，參考價12.14元
鉅亨網新聞中心
中信日經高股息(00956-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
首日參考價為12.14元，相較今日收盤價12.34元，息值合計為0.2元，股息殖利率1.62%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/20
|12.34
|0.2
|1.62%
|0.0
|2026/01/19
|12.28
|0.26
|2.12%
|0.0
|2025/10/20
|10.32
|0.16
|1.55%
|0.0
|2025/07/16
|9.18
|0.065
|0.71%
|0.0
|2025/04/18
|9.81
|0.11
|1.12%
|0.0
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