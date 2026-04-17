search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 長興(1717)下週(4月24日)除息1元，預估參考價80.0元

鉅亨網新聞中心

長興(1717-TW)下週(4月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(4月17日)收盤價81.00元計算，預估參考價為80.0元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

長興(1717-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為各種工業用合成樹脂之產銷。印刷電路基板、光阻材料之產銷。特殊化學品。近5日股價上漲3.12%，集中市場加權指數上漲6.51%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/24 81.00 1.0 1.23% 0.0
2025/04/24 26.6 1.2 4.51% 0.0
2024/04/25 31.25 0.8 2.56% 0.0
2023/03/29 32.45 1.2 3.7% 0.0
2022/07/28 33.3 1.5 4.5% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數36804.34-0.88%
長興81+6.44%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty