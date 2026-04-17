盤後速報 - 長興(1717)下週(4月24日)除息1元，預估參考價80.0元
鉅亨網新聞中心
長興(1717-TW)下週(4月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(4月17日)收盤價81.00元計算，預估參考價為80.0元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
長興(1717-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為各種工業用合成樹脂之產銷。印刷電路基板、光阻材料之產銷。特殊化學品。近5日股價上漲3.12%，集中市場加權指數上漲6.51%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/24
|81.00
|1.0
|1.23%
|0.0
|2025/04/24
|26.6
|1.2
|4.51%
|0.0
|2024/04/25
|31.25
|0.8
|2.56%
|0.0
|2023/03/29
|32.45
|1.2
|3.7%
|0.0
|2022/07/28
|33.3
|1.5
|4.5%
|0.0
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