盤中速報 - 其他電子類指數類股表現強勁，漲幅2.42%，總成交額167.96億
鉅亨網新聞中心
台股今日其他電子業類股表現強勁，17日12:49相關指數上漲2.42%，總成交額167.96億元，大盤占比7.45%。
該產業上漲家數29、下跌家數14、平盤家數6。領漲個股美達科技(6735-TW)17日12:43股價上漲6.9元，報75.9元，漲幅10%。
其他電子類指數近5日上漲10.02%，櫃買市場加權指數上漲6.83%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+10.02%
|+6.83%
|近一月
|+24.23%
|+15.38%
|近三月
|+31.41%
|+24.99%
|近六月
|+34.48%
|+38.87%
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