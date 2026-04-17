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鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類指數類股表現強勁，漲幅2.42%，總成交額167.96億

鉅亨網新聞中心

台股今日其他電子業類股表現強勁，17日12:49相關指數上漲2.42%，總成交額167.96億元，大盤占比7.45%。

該產業上漲家數29、下跌家數14、平盤家數6。領漲個股美達科技(6735-TW)17日12:43股價上漲6.9元，報75.9元，漲幅10%。

其他電子類指數近5日上漲10.02%，櫃買市場加權指數上漲6.83%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +10.02% +6.83%
近一月 +24.23% +15.38%
近三月 +31.41% +24.99%
近六月 +34.48% +38.87%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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