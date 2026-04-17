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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯創(3231-TW)EPS預估上修至13.34元，預估目標價為190元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對緯創(3231-TW)做出2026年EPS預估：中位數由13.19元上修至13.34元，其中最高估值16.03元，最低估值10.48元，預估目標價為190元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值16.03(16.03)1920.93
最低值10.48(10.48)12.8319.4
平均值13.28(13.24)16.7620.16
中位數13.34(13.19)17.320.16

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值3,780,140,0004,707,653,1605,054,458,200
最低值2,815,715,4503,276,196,3604,228,156,210
平均值3,273,061,6604,025,559,9004,662,893,800
中位數3,199,428,5103,988,510,5004,706,067,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS27,408,09717,445,59111,471,61611,162,451
營業收入
(單位：新台幣千元)		2,186,522,6361,049,255,781867,057,007984,619,156

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3231/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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