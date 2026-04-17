鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯創(3231-TW)EPS預估上修至13.34元，預估目標價為190元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對緯創(3231-TW)做出2026年EPS預估：中位數由13.19元上修至13.34元，其中最高估值16.03元，最低估值10.48元，預估目標價為190元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|16.03(16.03)
|19
|20.93
|最低值
|10.48(10.48)
|12.83
|19.4
|平均值
|13.28(13.24)
|16.76
|20.16
|中位數
|13.34(13.19)
|17.3
|20.16
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3,780,140,000
|4,707,653,160
|5,054,458,200
|最低值
|2,815,715,450
|3,276,196,360
|4,228,156,210
|平均值
|3,273,061,660
|4,025,559,900
|4,662,893,800
|中位數
|3,199,428,510
|3,988,510,500
|4,706,067,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|27,408,097
|17,445,591
|11,471,616
|11,162,451
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,186,522,636
|1,049,255,781
|867,057,007
|984,619,156
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3231/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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