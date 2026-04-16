盤中速報 - Arkham大漲16.85%，報0.12美元
鉅亨網新聞中心
Arkham(ARKM)在過去 24 小時內漲幅超過16.85%，最新價格0.12美元，總成交量達0.14億美元，總市值0.27億美元，目前市值排名第 157 名。
近 1 日最高價：0.15美元，近 1 日最低價：0.1美元，流通供給量：225,100,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+12.60%
- 近 1 月：-9.19%
- 近 3 月：-45.87%
- 近 6 月：-68.64%
- 今年以來：-40.74%
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