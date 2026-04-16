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鉅亨速報

盤中速報 - 頎邦(6147)大漲7.55%，報114元

鉅亨網新聞中心

頎邦(6147-TW)16日12:20股價上漲8元，報114.0元，漲幅7.55%，成交19,054張。

頎邦(6147-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為金凸塊(GOLD BUMPING)，錫鉛凸塊(SOLD BUMPING)，晶圓測試(CP)。捲帶軟板封裝(TCP)，捲帶式薄膜覆晶(COF)，玻璃覆晶封裝(COG)。

近5日股價上漲7.4%，櫃買市場加權指數上漲5.47%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+10,944 張
  • 外資買賣超：+3,412 張
  • 投信買賣超：+5,082 張
  • 自營商買賣超：+2,450 張
  • 融資增減：+7,966 張
  • 融券增減：+117 張

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