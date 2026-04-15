盤中速報 - 其 他類股表現強勁，漲幅2.01%，總成交額25.36億
鉅亨網新聞中心
台股今日其他業類股表現強勁，15日10:49相關指數上漲2.01%，總成交額25.36億元，大盤占比0.49%。
該產業上漲家數29、下跌家數8、平盤家數14。領漲個股中鼎(9933-TW)15日10:49股價上漲3.45元，報38.1元，漲幅9.96%。
其 他近5日上漲1.28%，集中市場加權指數上漲9.23%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|其 他
|集中市場加權指數
|近一週
|+1.28%
|+9.23%
|近一月
|+1.32%
|+8.67%
|近三月
|-2.66%
|+17.3%
|近六月
|-3.38%
|+35.47%
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