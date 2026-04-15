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鉅亨速報

盤中速報 - 其 他類股表現強勁，漲幅2.01%，總成交額25.36億

鉅亨網新聞中心

台股今日其他業類股表現強勁，15日10:49相關指數上漲2.01%，總成交額25.36億元，大盤占比0.49%。

該產業上漲家數29、下跌家數8、平盤家數14。領漲個股中鼎(9933-TW)15日10:49股價上漲3.45元，報38.1元，漲幅9.96%。

其 他近5日上漲1.28%，集中市場加權指數上漲9.23%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 其 他 集中市場加權指數
近一週 +1.28% +9.23%
近一月 +1.32% +8.67%
近三月 -2.66% +17.3%
近六月 -3.38% +35.47%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數36894.16+1.65%
中鼎38.1+9.96%

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