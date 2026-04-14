盤中速報 - 晶心科(6533)急拉3.81%報191.0元，成交235張
鉅亨網新聞中心
晶心科(6533-TW)近5分K漲速3.81%，14日09:37報191.0元，成交235張，今日漲幅為4.66％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
晶心科(6533-TW)近5日股價上漲4.58% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 10.27%。集中市場加權指數 上漲 8.86%， 短期股價無明顯表現 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-78 張
- 外資買賣超：-79 張
- 投信買賣超：-2 張
- 自營商買賣超：+3 張
- 融資增減：+86 張
- 融券增減：0 張
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