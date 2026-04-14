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鉅亨速報

盤中速報 - 晶心科(6533)急拉3.81%報191.0元，成交235張

鉅亨網新聞中心

晶心科(6533-TW)近5分K漲速3.81%，14日09:37報191.0元，成交235張，今日漲幅為4.66％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

晶心科(6533-TW)近5日股價上漲4.58% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 10.27%。集中市場加權指數 上漲 8.86%， 短期股價無明顯表現 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-78 張
  • 外資買賣超：-79 張
  • 投信買賣超：-2 張
  • 自營商買賣超：+3 張
  • 融資增減：+86 張
  • 融券增減：0 張


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