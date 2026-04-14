盤中速報 - 電子通路類股表現強勁，漲幅2.12%，總成交額8.78億

〈 美股盤後〉川普聲稱伊朗來電盼達協議 道瓊漲超300點 標普收復伊朗戰爭以來所有失地

打來打去誰受益？美媒嘆：美國霸權現衰退訊號 伊朗戰爭讓「對手贏、盟友輸」

川普喜報成果「前一天有34艘船通過荷姆茲」創封鎖後新高

〈台股盤前要聞〉台股再戰歷史高點、南亞科Q1獲利狂飆、Q2 DRAM還有得漲