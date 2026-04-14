盤中速報 - 電子通路類股表現強勁，漲幅2.12%，總成交額8.78億
鉅亨網新聞中心
台股今日電子通路業類股表現強勁，14日09:18相關指數上漲2.12%，總成交額8.78億元，大盤占比0.79%。
該產業上漲家數17、下跌家數2、平盤家數2。領漲個股增你強(3028-TW)14日09:18股價上漲2.7元，報62.5元，漲幅4.52%。
電子通路近5日上漲7.27%，集中市場加權指數上漲8.86%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路
|集中市場加權指數
|近一週
|+7.27%
|+8.86%
|近一月
|+8.56%
|+6.16%
|近三月
|+32.15%
|+15.47%
|近六月
|+44.09%
|+31.7%
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