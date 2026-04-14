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鉅亨速報

盤中速報 - 電子通路類股表現強勁，漲幅2.12%，總成交額8.78億

鉅亨網新聞中心

台股今日電子通路業類股表現強勁，14日09:18相關指數上漲2.12%，總成交額8.78億元，大盤占比0.79%。

該產業上漲家數17、下跌家數2、平盤家數2。領漲個股增你強(3028-TW)14日09:18股價上漲2.7元，報62.5元，漲幅4.52%。

電子通路近5日上漲7.27%，集中市場加權指數上漲8.86%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 電子通路 集中市場加權指數
近一週 +7.27% +8.86%
近一月 +8.56% +6.16%
近三月 +32.15% +15.47%
近六月 +44.09% +31.7%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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