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鉅亨速報

盤中速報 - 千附精密(6829)急拉3.05%報152.0元，成交1,820張

鉅亨網新聞中心

千附精密(6829-TW)近5分K漲速3.05%，14日09:16報152.0元，成交1,820張，今日漲幅為9.35％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

千附精密(6829-TW)近5日股價上漲19.31% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 上漲 13.95%。櫃買市場加權指數 上漲 10.8%， 股價漲幅表現優於大盤 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+963 張
  • 外資買賣超：+604 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+359 張
  • 融資增減：+156 張
  • 融券增減：+16 張


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