盤中速報 - 觀光事業類股表現強勁，漲幅3.07%，總成交額2.64億
鉅亨網新聞中心
台股今日觀光餐旅類股表現強勁，13日09:04相關指數上漲3.07%，總成交額2.64億元，大盤占比0.42%。
該產業上漲家數17、下跌家數0、平盤家數1。領漲個股鳳凰(5706-TW)13日09:04股價上漲5.2元，報57.2元，漲幅10%。
觀光事業近5日上漲0.54%，集中市場加權指數上漲8.74%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|觀光事業
|集中市場加權指數
|近一週
|+0.54%
|+8.74%
|近一月
|-1.9%
|+5.47%
|近三月
|-2.47%
|+15.87%
|近六月
|-3.54%
|+29.73%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 希華(2484)股價拉至漲停，漲停價34.9元，成交14,758張
- 盤中速報 - 湧德(3689)大漲7.41%，報145元
- 盤中速報 - 愛普(6531)大漲7.95%，報557元
- 盤中速報 - 富世達(6805)大跌7.24%，報1730元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇