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鉅亨速報

盤中速報 - 觀光事業類股表現強勁，漲幅3.07%，總成交額2.64億

鉅亨網新聞中心

台股今日觀光餐旅類股表現強勁，13日09:04相關指數上漲3.07%，總成交額2.64億元，大盤占比0.42%。

該產業上漲家數17、下跌家數0、平盤家數1。領漲個股鳳凰(5706-TW)13日09:04股價上漲5.2元，報57.2元，漲幅10%。

觀光事業近5日上漲0.54%，集中市場加權指數上漲8.74%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 觀光事業 集中市場加權指數
近一週 +0.54% +8.74%
近一月 -1.9% +5.47%
近三月 -2.47% +15.87%
近六月 -3.54% +29.73%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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