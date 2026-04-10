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鉅亨速報

盤中速報 - LPT大漲37.09%，報2.71美元

鉅亨網新聞中心

LPT(LPT)在過去 24 小時內漲幅超過37.09%，最新價格2.71美元，總成交量達0.08億美元，總市值1.39億美元，目前市值排名第 77 名。

近 1 日最高價：2.89美元，近 1 日最低價：1.98美元，流通供給量：49,688,955。

LPT幣英文全稱是Livepeer Token，發行日期是2018-12-20，發行價格為$8.8414，發行最大供應量是23,682,198 LPT。Livepeer是一種基於乙太坊區塊鏈的開源式視頻直播平臺服務。LivepeerToken（LPT）是Livepeer網路的協定代幣。持幣者可以將代幣綁定到代碼轉換器以代表您執行工作，並且每天賺取新的代幣和收益。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+0.25%
  • 近 1 月：-10.61%
  • 近 3 月：-37.98%
  • 近 6 月：-54.54%
  • 今年以來：-32.74%

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