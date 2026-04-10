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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲2.02%，報8864.87點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間10日09:33，費城半導體上漲175.34點（或2.02%），暫報8864.87點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+10.93%
  • 近 1 月：+11.26%
  • 近 3 月：+13.76%
  • 近 6 月：+27.04%
  • 今年以來：+22.68%

焦點個股


費城半導體成分股以邁威爾科技(MRVL-US)領漲。邁威爾科技(MRVL-US)上漲6.52%；安謀控股公司(ARM-US)上漲4.51%；博通(AVGO-US)上漲4.27%；和康電訊(MTSI-US)上漲3.46%；超微半導體(AMD-US)上漲2.83%。

部分成分股表現相對疲軟，美光科技(MU-US)下跌0.23%；英特爾(INTC-US)下跌0.03%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體8842.861.76%
邁威爾科技125.01+4.29%
安謀控股公司154.3199+3.02%
博通369.485+4.11%
和康電訊254.83+2.87%
超微半導體244.68+3.40%
美光科技417.425-0.97%
英特爾62.6201+1.46%

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