盤中速報 - 費城半導體大漲2.02%，報8864.87點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間10日09:33，費城半導體上漲175.34點（或2.02%），暫報8864.87點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+10.93%
- 近 1 月：+11.26%
- 近 3 月：+13.76%
- 近 6 月：+27.04%
- 今年以來：+22.68%
焦點個股
費城半導體成分股以邁威爾科技(MRVL-US)領漲。邁威爾科技(MRVL-US)上漲6.52%；安謀控股公司(ARM-US)上漲4.51%；博通(AVGO-US)上漲4.27%；和康電訊(MTSI-US)上漲3.46%；超微半導體(AMD-US)上漲2.83%。
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