盤後速報 - 虎門科技(6791)下週(4月16日)除息3.5元，預估參考價95.8元
鉅亨網新聞中心
虎門科技(6791-TW)下週(4月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。
以今日(4月9日)收盤價99.30元計算，預估參考價為95.8元，息值合計為3.5元，股息殖利率3.53%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
虎門科技(6791-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為計算機輔助工程技術研發暨顧問諮詢服務。協同產品商務軟體導入暨顧問諮詢服務。近5日股價上漲2.77%，櫃買市場加權指數上漲6.23%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/16
|99.30
|3.5022
|3.53%
|0.0
|2025/04/18
|47.65
|3.4814
|7.31%
|0.0
|2024/04/19
|87.1
|3.4694
|3.98%
|0.0
|2023/07/10
|110.5
|3.1809
|2.88%
|0.0
|2022/06/27
|58.0
|3.4571
|5.96%
|0.0
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