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鉅亨速報

盤後速報 - 虎門科技(6791)下週(4月16日)除息3.5元，預估參考價95.8元

鉅亨網新聞中心

虎門科技(6791-TW)下週(4月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。

以今日(4月9日)收盤價99.30元計算，預估參考價為95.8元，息值合計為3.5元，股息殖利率3.53%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

虎門科技(6791-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為計算機輔助工程技術研發暨顧問諮詢服務。協同產品商務軟體導入暨顧問諮詢服務。近5日股價上漲2.77%，櫃買市場加權指數上漲6.23%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/16 99.30 3.5022 3.53% 0.0
2025/04/18 47.65 3.4814 7.31% 0.0
2024/04/19 87.1 3.4694 3.98% 0.0
2023/07/10 110.5 3.1809 2.88% 0.0
2022/06/27 58.0 3.4571 5.96% 0.0

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