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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.33%，報92.645元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間09日11:30，美元/印度盧比上漲0.303點漲幅達0.33%，暫報92.645點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.45%
  • 近 1 週：-0.93%
  • 近 3 月：+2.73%
  • 近 6 月：+4.06%
  • 今年以來：+2.64%

美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/離岸人民幣相關性0.44，本日上漲0.05%
  • 美元/墨西哥披索相關性0.40，本日上漲0.28%
  • 美元/新加坡幣相關性0.40，本日上漲0.03%

美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/加幣相關性-0.38，本日上漲0.06%
  • 歐元/美元相關性-0.34，本日上漲0.02%
  • 英鎊/美元相關性-0.29，本日上漲0.05%

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人民幣/美元0.1463-0.07%
歐元/美元1.1665+0.00%
加幣/美元0.7221+0.03%
英鎊/美元1.3397+0.00%

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