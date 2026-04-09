盤中速報 - 博士旺(3555)急跌-7.27%報190.0元，成交326張
鉅亨網新聞中心
博士旺(3555-TW)近5分K跌速7.27%，09日10:00報190.0元，成交326張，今日漲幅為4.68％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
博士旺(3555-TW)近5日股價上漲15.61% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 上漲 7.93%。櫃買市場加權指數 上漲 6.23%， 股價漲幅表現優於大盤 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-162 張
- 外資買賣超：-125 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-37 張
- 融資增減：-1 張
- 融券增減：0 張
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