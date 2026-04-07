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鉅亨速報

外匯速報 - 澳元/美元(AUDUSD) 大漲0.82%，報0.6973元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間08日04:10，澳元/美元上漲0.0057點漲幅達0.82%，暫報0.6973點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.62%
  • 近 1 週：+0.95%
  • 近 3 月：+2.67%
  • 近 6 月：+4.57%
  • 今年以來：+3.67%

澳元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 紐元/美元相關性0.89，本日上漲0.23%
  • 英鎊/美元相關性0.78，本日上漲0.44%
  • 歐元/美元相關性0.73，本日上漲0.49%

澳元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.81，本日上漲0.2%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.80，本日上漲0.5%
  • 美元/南非蘭特相關性-0.78，本日上漲0.39%

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澳元/美元0.6972+0.81%
紐元/美元0.5727+0.25%
英鎊/美元1.3290+0.42%
歐元/美元1.1598+0.49%
南非蘭特/美元0.0595+0.34%

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