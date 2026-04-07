外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.49%，報1.1598元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間08日04:10，歐元/美元上漲0.0056點漲幅達0.49%，暫報1.1598點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.65%
- 近 1 週：+0.71%
- 近 3 月：-1.22%
- 近 6 月：-1.44%
- 今年以來：-1.73%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.90，本日上漲0.51%
- 美元/瑞郎相關性-0.89，本日上漲0.04%
- 美元/新加坡幣相關性-0.86，本日上漲0.22%
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