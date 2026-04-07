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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.49%，報1.1598元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間08日04:10，歐元/美元上漲0.0056點漲幅達0.49%，暫報1.1598點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.65%
  • 近 1 週：+0.71%
  • 近 3 月：-1.22%
  • 近 6 月：-1.44%
  • 今年以來：-1.73%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.86，本日上漲0.42%
  • 紐元/美元相關性0.83，本日上漲0.23%
  • 澳元/美元相關性0.73，本日上漲0.82%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.90，本日上漲0.51%
  • 美元/瑞郎相關性-0.89，本日上漲0.04%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.86，本日上漲0.22%

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歐元/美元1.1597+0.48%
英鎊/美元1.3292+0.44%
紐元/美元0.5726+0.23%
澳元/美元0.6974+0.84%

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