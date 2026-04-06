鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)EPS預估上修至0.33元，預估目標價為51.85元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對台塑(1301-TW)做出2026年EPS預估：中位數由0.13元上修至0.33元，其中最高估值0.72元，最低估值-0.41元，預估目標價為51.85元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|0.72(0.72)
|1.95
|2.63
|最低值
|-0.41(-1.61)
|1.11
|2.63
|平均值
|0.27(0.06)
|1.62
|2.63
|中位數
|0.33(0.13)
|1.79
|2.63
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|191,365,540
|199,750,520
|205,935,430
|最低值
|162,117,000
|166,492,000
|205,935,430
|平均值
|177,618,270
|183,121,260
|205,935,430
|中位數
|174,970,000
|183,121,260
|205,935,430
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|-10,048,659
|-1,231,765
|7,337,709
|36,142,868
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|175,411,403
|200,040,347
|199,138,777
|251,647,354
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1301/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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