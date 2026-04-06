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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)EPS預估上修至0.33元，預估目標價為51.85元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對台塑(1301-TW)做出2026年EPS預估：中位數由0.13元上修至0.33元，其中最高估值0.72元，最低估值-0.41元，預估目標價為51.85元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值0.72(0.72)1.952.63
最低值-0.41(-1.61)1.112.63
平均值0.27(0.06)1.622.63
中位數0.33(0.13)1.792.63

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值191,365,540199,750,520205,935,430
最低值162,117,000166,492,000205,935,430
平均值177,618,270183,121,260205,935,430
中位數174,970,000183,121,260205,935,430

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS-10,048,659-1,231,7657,337,70936,142,868
營業收入
(單位：新台幣千元)		175,411,403200,040,347199,138,777251,647,354

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1301/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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