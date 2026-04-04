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鉅亨速報

盤中速報 - THETA大漲10.96%，報0.162美元

鉅亨網新聞中心

THETA(THETA)在過去 24 小時內漲幅超過10.96%，最新價格0.162美元，總成交量達0.07億美元，總市值1.86億美元，目前市值排名第 19 名。

近 1 日最高價：0.178美元，近 1 日最低價：0.145美元，流通供給量：1,000,000,000。

Theta是專為影音串流設計的區塊鏈網路，用戶可以透過點對點傳輸的基礎上通用頻寬和計算機資源，目標在讓觀賞者享有更良好的串流服務，讓內容創作者得到更多贊助，同時為串流服務平台基礎架構提供更低的服務成本。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-2.63%
  • 近 1 月：-25.25%
  • 近 3 月：-50.83%
  • 近 6 月：-79.73%
  • 今年以來：-46.95%

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