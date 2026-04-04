盤中速報 - THETA大漲10.96%，報0.162美元

Theta是專為影音串流設計的區塊鏈網路，用戶可以透過點對點傳輸的基礎上通用頻寬和計算機資源，目標在讓觀賞者享有更良好的串流服務，讓內容創作者得到更多贊助，同時為串流服務平台基礎架構提供更低的服務成本。