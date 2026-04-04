盤中速報 - 卡特西幣大漲10.16%，報0.0468美元
鉅亨網新聞中心
卡特西幣(CTSI)在過去 24 小時內漲幅超過10.16%，最新價格0.0468美元，總成交量達0.11億美元，總市值0.42億美元，目前市值排名第 128 名。
近 1 日最高價：0.0496美元，近 1 日最低價：0.0383美元，流通供給量：906,188,570。
Cartesi正在將智慧合約推向新的高度。 它通過實施各種樂觀匯總解決了區塊鏈的可擴展性和高額費用這一緊迫的問題。最值得注意的是，Cartesi通過允許開發人員使用主流軟件堆棧進行編碼。Cartesi的側鏈Noether是針對臨時數據進行優化的，可為DApp提供低成本的數據可用性。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+85.95%
- 近 1 月：+71.39%
- 近 3 月：+18.47%
- 近 6 月：-43.79%
- 今年以來：+25.59%
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