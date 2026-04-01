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鉅亨速報

外資近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心

1. 外資累計賣超 5 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、台新新光金 (2887-TW)、群創 (3481-TW)、力積電 (6770-TW)、台積電 (2330-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、台新新光金 (2887-TW)、群創 (3481-TW)、台積電 (2330-TW)、主動復華未來50 (00991A-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、台新新光金 (2887-TW)、主動復華未來50 (00991A-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)、台積電 (2330-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、台新新光金 (2887-TW)、大成鋼 (2027-TW)、主動復華未來50 (00991A-TW)、台積電 (2330-TW)


5. 外資當日 (31) 賣超的股票
元大台灣50 (0050-TW)、台新新光金 (2887-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、主動復華未來50 (00991A-TW)、南亞 (1303-TW)
 


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台新新光金23.65+2.16%
群創24.85+4.19%
力積電56+5.46%
台積電1845+4.83%
大成鋼36.95+0.27%
南亞76.7+3.79%
元大台灣5075.05+3.73%
主動復華未來5012.37+5.28%
主動統一台股增長20.36+4.52%
群益台灣精選高息22.38+1.63%

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