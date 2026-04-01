外資近5日賣超個股
鉅亨網新聞中心
1. 外資累計賣超 5 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、台新新光金 (2887-TW)、群創 (3481-TW)、力積電 (6770-TW)、台積電 (2330-TW)
2. 外資累計賣超 4 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、台新新光金 (2887-TW)、群創 (3481-TW)、台積電 (2330-TW)、主動復華未來50 (00991A-TW)
3. 外資累計賣超 3 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、台新新光金 (2887-TW)、主動復華未來50 (00991A-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)、台積電 (2330-TW)
4. 外資累計賣超 2 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、台新新光金 (2887-TW)、大成鋼 (2027-TW)、主動復華未來50 (00991A-TW)、台積電 (2330-TW)
5. 外資當日 (31) 賣超的股票
元大台灣50 (0050-TW)、台新新光金 (2887-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、主動復華未來50 (00991A-TW)、南亞 (1303-TW)
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