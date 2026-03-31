盤中速報 - 費城半導體大漲4.92%，報7494.04點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間01日01:43，費城半導體上漲351.71點（或4.92%），暫報7494.04點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-8.12%
- 近 1 月：-11.81%
- 近 3 月：-0.37%
- 近 6 月：+12.13%
- 今年以來：+0.84%
焦點個股
費城半導體成分股以邁威爾科技(MRVL-US)領漲。邁威爾科技(MRVL-US)上漲12.61%；安森美半導體(ON-US)上漲9.09%；安謀控股公司(ARM-US)上漲8.48%；萊迪思半導體(LSCC-US)上漲8.44%；芯源系統(MPWR-US)上漲8.15%。
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