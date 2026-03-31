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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲4.92%，報7494.04點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間01日01:43，費城半導體上漲351.71點（或4.92%），暫報7494.04點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-8.12%
  • 近 1 月：-11.81%
  • 近 3 月：-0.37%
  • 近 6 月：+12.13%
  • 今年以來：+0.84%

焦點個股


費城半導體成分股以邁威爾科技(MRVL-US)領漲。邁威爾科技(MRVL-US)上漲12.61%；安森美半導體(ON-US)上漲9.09%；安謀控股公司(ARM-US)上漲8.48%；萊迪思半導體(LSCC-US)上漲8.44%；芯源系統(MPWR-US)上漲8.15%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

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費城半導體7550.595.72%
邁威爾科技98.53+12.2%
安森美半導體61.55+10.6%
安謀控股公司149.51+9.16%
萊迪思半導體92.39+8.29%
芯源系統1087.98+8.76%

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