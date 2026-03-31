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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大跌1.11%，報16.99元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間31日22:00，美元/南非蘭特下跌0.191點跌幅達1.11%，暫報16.99點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+7.90%
  • 近 1 週：+2.45%
  • 近 3 月：+3.64%
  • 近 6 月：-0.47%
  • 今年以來：+3.71%

美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/墨西哥披索相關性0.81，本日下跌0.87%
  • 美元/韓元相關性0.79，本日下跌0.36%
  • 美元/新加坡幣相關性0.76，本日下跌0.33%

美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.77，本日下跌0.28%
  • 澳元/美元相關性-0.77，本日下跌0.48%
  • 英鎊/美元相關性-0.67，本日下跌0.6%

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美元/南非蘭特17.015-0.97%
韓元/美元0.0007+0.00%
紐元/美元0.5728+0.16%
澳元/美元0.6875+0.35%
英鎊/美元1.3248+0.50%

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