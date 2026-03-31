外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大跌1.11%，報16.99元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間31日22:00，美元/南非蘭特下跌0.191點跌幅達1.11%，暫報16.99點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+7.90%
- 近 1 週：+2.45%
- 近 3 月：+3.64%
- 近 6 月：-0.47%
- 今年以來：+3.71%
美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/墨西哥披索相關性0.81，本日下跌0.87%
- 美元/韓元相關性0.79，本日下跌0.36%
- 美元/新加坡幣相關性0.76，本日下跌0.33%
美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對
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