盤中速報 - 費城半導體大漲1.92%，報7279.79點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間31日09:30，費城半導體上漲137.46點（或1.92%），暫報7279.79點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-8.12%
- 近 1 月：-11.81%
- 近 3 月：-0.37%
- 近 6 月：+12.13%
- 今年以來：+0.84%
焦點個股
費城半導體成分股以邁威爾科技(MRVL-US)領漲。邁威爾科技(MRVL-US)上漲10.34%；安謀控股公司(ARM-US)上漲3.13%；萊迪思半導體(LSCC-US)上漲3%；和康電訊(MTSI-US)上漲2.99%；英特格(ENTG-US)上漲2.75%。
部分成分股表現相對疲軟，美光科技(MU-US)下跌0.29%。
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