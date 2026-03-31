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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/瑞郎(EURCHF) 大漲0.48%，報0.9204元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間31日21:00，歐元/瑞郎上漲0.0044點漲幅達0.48%，暫報0.9204點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.87%
  • 近 1 週：+0.36%
  • 近 3 月：-1.46%
  • 近 6 月：-1.82%
  • 今年以來：-1.62%

歐元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞郎相關性0.70，本日上漲0.11%
  • 美元/加幣相關性0.57，本日上漲0.12%
  • 美元/挪威克朗相關性0.37，本日上漲0.11%

歐元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 瑞郎/日元相關性-0.56，本日上漲0.38%
  • 歐元/美元相關性-0.35，本日上漲0.37%
  • 英鎊/美元相關性-0.31，本日上漲0.42%

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歐元/瑞郎0.9219+0.64%
加幣/美元0.7173-0.10%
日元/美元0.0063+0.00%
歐元/美元1.1527+0.58%
英鎊/美元1.3247+0.49%

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