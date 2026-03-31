外匯速報 - 歐元/瑞郎(EURCHF) 大漲0.48%，報0.9204元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間31日21:00，歐元/瑞郎上漲0.0044點漲幅達0.48%，暫報0.9204點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.87%
- 近 1 週：+0.36%
- 近 3 月：-1.46%
- 近 6 月：-1.82%
- 今年以來：-1.62%
歐元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性0.70，本日上漲0.11%
- 美元/加幣相關性0.57，本日上漲0.12%
- 美元/挪威克朗相關性0.37，本日上漲0.11%
歐元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
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