盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大漲5.09%，報154.5美元
鉅亨網新聞中心
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間30日21:37股價上漲7.48美元，報154.50美元，漲幅5.09%，成交量899,357（股），盤中最高價154.52美元、最低價151.47美元。
美股指數盤中表現
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-9.78%
- 近 1 月：-1.28%
- 近 3 月：-21.32%
- 近 6 月：-27.92%
- 今年以來：-20.18%
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