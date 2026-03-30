search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大漲5.09%，報154.5美元

鉅亨網新聞中心

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間30日21:37股價上漲7.48美元，報154.50美元，漲幅5.09%，成交量899,357（股），盤中最高價154.52美元、最低價151.47美元。

美股指數盤中表現

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-9.78%
  • 近 1 月：-1.28%
  • 近 3 月：-21.32%
  • 近 6 月：-27.92%
  • 今年以來：-20.18%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報Palo Alto Networks Inc

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006394.310.40%
道瓊指數45495.070.73%
NASDAQ21014.71+0.32%
費城半導體7278.51-2.40%
Palo Alto Networks Inc157.48+7.11%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty