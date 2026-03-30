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鉅亨速報

盤後速報 - 竑騰(7751)次交易(31)日除息18元，參考價1482.0元

鉅亨網新聞中心

竑騰(7751-TW)次交易(31)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利18元。

首日參考價為1482.0元，相較今日收盤價1500.00元，息值合計為18.0元，股息殖利率1.2%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/03/31 1500.00 18.0 1.2% 0.0
2025/06/27 456.0 10.0 2.19% 0.0
2024/07/03 365.5 6.0 1.64% 0.0


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台股台股除權息台股盤後盤後速報

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