盤後速報 - 竑騰(7751)次交易(31)日除息18元，參考價1482.0元
鉅亨網新聞中心
竑騰(7751-TW)次交易(31)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利18元。
首日參考價為1482.0元，相較今日收盤價1500.00元，息值合計為18.0元，股息殖利率1.2%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/03/31
|1500.00
|18.0
|1.2%
|0.0
|2025/06/27
|456.0
|10.0
|2.19%
|0.0
|2024/07/03
|365.5
|6.0
|1.64%
|0.0
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