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鉅亨速報

盤後速報 - 雙美(4728)次交易(31)日除息12.1元，參考價381.9元

鉅亨網新聞中心

雙美(4728-TW)次交易(31)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利12.1元。

首日參考價為381.9元，相較今日收盤價394.00元，息值合計為12.1元，股息殖利率3.07%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/03/31 394.00 12.1 3.07% 0.0
2025/08/04 420.0 11.6 2.76% 0.0
2024/07/17 305.5 11.0 3.6% 0.0
2023/07/18 237.0 9.5 4.01% 0.0
2022/07/13 126.5 4.4 3.48% 0.0


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