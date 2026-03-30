盤後速報 - 雙美(4728)次交易(31)日除息12.1元，參考價381.9元
鉅亨網新聞中心
雙美(4728-TW)次交易(31)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利12.1元。
首日參考價為381.9元，相較今日收盤價394.00元，息值合計為12.1元，股息殖利率3.07%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/03/31
|394.00
|12.1
|3.07%
|0.0
|2025/08/04
|420.0
|11.6
|2.76%
|0.0
|2024/07/17
|305.5
|11.0
|3.6%
|0.0
|2023/07/18
|237.0
|9.5
|4.01%
|0.0
|2022/07/13
|126.5
|4.4
|3.48%
|0.0
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