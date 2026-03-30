鉅亨網新聞中心 2026-03-30 09:31

【隱形神山】 非典型濾材商從200萬庫存走向IPO 鈺祥變身半導體先進製程守護者

2026 年開年以來，台股勢如破竹，一路創造歷史新高，台灣在全球半導體產業的領導地位已不可撼動。投資市場都在找：在護國神山的光芒之下，還有哪一些護國群山尚未被發掘？

(圖: 鈺祥企業董事長莊士杰將 200 萬庫存，翻轉為先進製程濾材龍頭，在 10 奈米以下市場市占率高達 80%，計畫 2026 年 3 月底登錄興櫃，守護晶圓廠「呼吸道」。)

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​從一家被合夥人遺棄的代理商，到如今計畫預計 IPO 的濾材市場龍頭，鈺祥的崛起，歷經近 40 年的三階段轉型。

從 200 萬庫存起家 到 IPO 上市之路

時間拉回 1987 年。莊士杰的父母原本與人合夥濾網代理生意，卻被合夥人「請出」公司，只拿到「200 萬元賣不掉的濾網庫存」與代理權，催生出鈺祥 (7909-TW) 。

「千金難買少年窮。」他形容父母省吃儉用，把資源全壓在孩子身上，過程中，他看見父母經營的辛苦之處，恨不得趕快長大回家幫忙。2005 年，他在加拿大念完材料工程、十年後返台接班，卻正好撞上代理權被原廠收回的轉折。

​第二次轉型：一戰封神 把外商完全打出市場

(圖: 2008 年有機硫污染危機讓外商束手無策，卻成為莊士杰一戰成名的轉捩點。他憑藉材料專業開發客製化產品，效能高出競爭對手 12 倍，正式踏入半導體核心殿堂。)

莊士杰深知，代理商的命運掌握在別人手裡，唯有「技術自主」與「自有品牌」才是生路。他立基工程師的「第一性原理」思維，只要技術自主，沒有理由輸。

鈺祥 (7909-TW) 走上建廠製造之路，其間當然有不少草創期的辛苦、蟄伏。​轉捩點發生在 2008 年。當時半導體廠面臨有機硫（DMS）污染導致良率下滑的危機，原有的外商競爭對手束手無策。莊士杰憑藉材料專業，開發客製化產品，效能竟比外商競爭對手高出 12 倍。

​「那是一戰成名，我們瞬間拿下了大量訂單，把外商完全打出市場。」這次突破讓鈺祥從藥廠、塑化廠等傳統領域，正式踏入半導體的核心殿堂。

量化優勢 數據建構護城河

鈺祥 (7909-TW) 的崛起並非偶然，是建立在極致的量化管理之上。莊士杰分享四個關鍵數據，展現競爭力。

首先是切入半導體產業​。鈺祥 (7909-TW) 營收 90% 以上來自半導體，其中 80% 來自 10 奈米以下先進製程，並已導入客戶的 2 奈米製程。

其二是高市占的市場主導地位。在已切入的市場，鈺祥 (7909-TW) 的市占率皆超過五成，其中在 MAU(外氣空調箱系統) 市場 80% 以上，在 FFU(風機過濾機組系統) 市場更達五成。

其四，​壓倒性產能。當同業每月再生濾網產能僅 2,000 至 3,000 片時，鈺祥已經開出每月 3 萬片的產能，規模是同業的 10 倍以上。

第三次轉型：智慧防護與訂閱制 翻轉商業模式。

(圖: 鈺祥企業運用智慧技術與訂閱制新商模，翻轉傳統耗材買賣，實踐 ESG 循環經濟與減碳目標。)

「我們從耗材供應商，轉型為潔淨空氣的智慧防護經理人。」莊士杰並未滿足於只賣耗材。利用公司 40 年累積的數據，開發出 AI 預測模型，能提早 3 天預警污染物，為客戶預防產線異常停機造成的損失，更協助客戶實現零庫存交付。

​他推動「潔淨空氣訂閱制 (CaaS)」租賃服務。濾網不再是賣斷，而是由鈺祥負責安裝、監測、回收再生，這種模式不僅創造穩定的經常性營收，體質更接近 SaaS 服務模式，使鈺祥華麗轉身為「非典型耗材商」的資產管理服務業。

強化治理與產業鏈結 建構超強董事會

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