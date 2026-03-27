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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.38%，報94.625元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間27日14:10，美元/印度盧比上漲0.358點漲幅達0.38%，暫報94.625點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+3.62%
  • 近 1 週：+1.48%
  • 近 3 月：+5.01%
  • 近 6 月：+6.33%
  • 今年以來：+4.78%

美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/離岸人民幣相關性0.38，本日上漲0.01%
  • 美元/新加坡幣相關性0.37，本日上漲0.02%
  • 美元/墨西哥披索相關性0.35，本日上漲0.01%

美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/加幣相關性-0.34，本日上漲0.04%
  • 歐元/美元相關性-0.30，本日上漲0.09%
  • 紐元/美元相關性-0.27，本日上漲0.12%

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美元/印度盧比94.655+0.41%
人民幣/美元0.1447+0.00%
歐元/美元1.1521-0.10%
加幣/美元0.7218+0.06%
紐元/美元0.5768+0.07%

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