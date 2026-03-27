外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.38%，報94.625元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間27日14:10，美元/印度盧比上漲0.358點漲幅達0.38%，暫報94.625點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+3.62%
- 近 1 週：+1.48%
- 近 3 月：+5.01%
- 近 6 月：+6.33%
- 今年以來：+4.78%
美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/離岸人民幣相關性0.38，本日上漲0.01%
- 美元/新加坡幣相關性0.37，本日上漲0.02%
- 美元/墨西哥披索相關性0.35，本日上漲0.01%
美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對
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