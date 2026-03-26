盤後速報 - 青鋼(8930)次交易(27)日除息2.2元，參考價29.9元
鉅亨網新聞中心
青鋼(8930-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.2元。
首日參考價為29.9元，相較今日收盤價32.10元，息值合計為2.2元，股息殖利率6.85%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/03/27
|32.10
|2.2
|6.85%
|0.0
|2025/03/26
|42.05
|2.8
|6.66%
|0.0
|2024/03/28
|41.75
|2.5
|5.99%
|0.0
|2023/03/30
|18.1
|1.0
|5.52%
|0.0
|2022/03/31
|18.35
|0.8
|4.36%
|0.0
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