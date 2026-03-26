search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 青鋼(8930)次交易(27)日除息2.2元，參考價29.9元

鉅亨網新聞中心

青鋼(8930-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.2元。

首日參考價為29.9元，相較今日收盤價32.10元，息值合計為2.2元，股息殖利率6.85%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/03/27 32.10 2.2 6.85% 0.0
2025/03/26 42.05 2.8 6.66% 0.0
2024/03/28 41.75 2.5 5.99% 0.0
2023/03/30 18.1 1.0 5.52% 0.0
2022/03/31 18.35 0.8 4.36% 0.0


文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
青鋼32.1+0.31%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty