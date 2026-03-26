盤後速報 - 禾聯碩(5283)次交易(27)日除息0.2元，參考價55.8元
鉅亨網新聞中心
禾聯碩(5283-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
首日參考價為55.8元，相較今日收盤價56.00元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.36%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/03/27
|56.00
|0.2
|0.36%
|0.0
|2025/10/31
|73.9
|0.5
|0.68%
|2.0
|2024/08/29
|108.5
|4.0
|3.69%
|0.0
|2024/03/19
|117.0
|4.0
|3.42%
|0.0
|2023/08/31
|114.5
|4.0
|3.49%
|0.0
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