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鉅亨速報

盤後速報 - 禾聯碩(5283)次交易(27)日除息0.2元，參考價55.8元

鉅亨網新聞中心

禾聯碩(5283-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

首日參考價為55.8元，相較今日收盤價56.00元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.36%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/03/27 56.00 0.2 0.36% 0.0
2025/10/31 73.9 0.5 0.68% 2.0
2024/08/29 108.5 4.0 3.69% 0.0
2024/03/19 117.0 4.0 3.42% 0.0
2023/08/31 114.5 4.0 3.49% 0.0


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