盤中速報 - LayerZero大漲15.32%，報2.2美元
鉅亨網新聞中心
LayerZero(ZRO)在過去 24 小時內漲幅超過15.32%，最新價格2.2美元，總成交量達0.09億美元，總市值6.67億美元，目前市值排名第 38 名。
近 1 日最高價：2.2美元，近 1 日最低價：1.9美元，流通供給量：303,720,315。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-13.87%
- 近 1 月：+29.58%
- 近 3 月：+48.84%
- 近 6 月：-6.62%
- 今年以來：+50.35%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Worldcoin大漲8.39%，報0.33美元
- 盤中速報 - 柴犬幣大漲8.47%，報0.000006美元
- 盤中速報 - FET大漲8.7%，報0.2223美元
- 盤中速報 - 文件幣大漲8.31%，報0.94美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇