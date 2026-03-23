盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.09%，報464.89美元
鉅亨網新聞中心
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間23日21:37股價上漲22.5美元，報464.89美元，漲幅5.09%，成交量361,703（股），盤中最高價464.89美元、最低價445.77美元。
美股指數盤中表現
Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.55%
- 近 1 月：+5.66%
- 近 3 月：-39.7%
- 近 6 月：-31.25%
- 今年以來：-34.35%
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