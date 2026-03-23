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鉅亨速報

盤中速報 - 建材營造股價指數類股表現疲軟，跌幅2.01%，總成交額1.68億

鉅亨網新聞中心

台股今日建材營造業類股表現疲軟，23日12:34相關指數下跌2.01%，總成交額1.68億元，大盤占比0.11%。

該產業上漲家數3、下跌家數28、平盤家數1。領跌個股台鋼建設(3521-TW)23日12:14股價下跌1.25元，報13.8元，跌幅8.31%。

建材營造股價指數近5日上漲1.02%，櫃買市場加權指數上漲4.95%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 建材營造股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 +1.02% +4.95%
近一月 -0.25% +10.31%
近三月 -6.51% +23.07%
近六月 -12.68% +23.44%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數32722.5-2.45%
台鋼建設13.75-8.64%

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