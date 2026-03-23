盤中速報 - 建材營造股價指數類股表現疲軟，跌幅2.01%，總成交額1.68億
鉅亨網新聞中心
台股今日建材營造業類股表現疲軟，23日12:34相關指數下跌2.01%，總成交額1.68億元，大盤占比0.11%。
該產業上漲家數3、下跌家數28、平盤家數1。領跌個股台鋼建設(3521-TW)23日12:14股價下跌1.25元，報13.8元，跌幅8.31%。
建材營造股價指數近5日上漲1.02%，櫃買市場加權指數上漲4.95%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|建材營造股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+1.02%
|+4.95%
|近一月
|-0.25%
|+10.31%
|近三月
|-6.51%
|+23.07%
|近六月
|-12.68%
|+23.44%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 中鴻(2014)大跌7.4%，報18.15元
- 盤中速報 - 雍智科技(6683)股價殺至跌停，跌停價1160.0元，成交348張
- 盤中速報 - 泰偉(3064)急拉3.29%報29.6元，成交10張
- 盤中速報 - 安鈦克(6276)股價殺至跌停，跌停價33.85元，成交220張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇