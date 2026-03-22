盤中速報 - Aptos大跌8.28%，報0.93美元
鉅亨網新聞中心
Aptos(APT)在過去 24 小時內跌幅超過8.28%，最新價格0.93美元，總成交量達0.06億美元，總市值7.25億美元，目前市值排名第 35 名。
近 1 日最高價：1.02美元，近 1 日最低價：0.93美元，流通供給量：780,888,464。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.78%
- 近 1 月：+14.27%
- 近 3 月：-40.72%
- 近 6 月：-77.67%
- 今年以來：-48.44%
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