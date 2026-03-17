鉅亨網新聞中心 2026-03-17 15:58

川普週一 (16 日) 表示，已向北京要求延後原定 3 月底訪中的行程，中國外交部今 (17 日) 對此正式回應。

中國外交部發言人林劍在例行記者會上被問及，美方是否通知中方將延後川普的訪中行程、相關行程會延後至何時等問題時表示：「中美雙方就特川普總統訪華一事保持溝通。目前沒有可提供的訊息。」

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針對川普揚言若中國不協助護航荷姆茲海峽一事，林劍稱：「美方已就不實報導公開作出澄清，表示有關報導是完全錯誤的，強調訪問與荷姆茲海峽通航問題無關。」

林劍在昨日記者會上強調，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用，中方正與美方保持溝通，同時呼籲各方避免局勢升級，維護地區與全球和平穩定。

他表示，中方的態度很明確，再次呼籲各方立即停止軍事行動，避免緊張的事態進一步升級，也防止地區的局勢動盪，對全球經濟的發展造成更大的影響。「我們也就當前的局勢同各方保持溝通，致力於推動局勢緩和降溫。」

媒體追問，中國是否會回應川普的要求，派艦艇協助護航荷姆茲海峽護航，林劍僅表示，昨日已回答此問題，沒有進一步訊息。

川普日前表示，期待中國會在他 3 月底訪問北京前協助解鎖荷姆茲海峽。「我認為中國也應該幫忙，因為中國有 90% 的石油來自這些海峽。」他還說，等到川習會再處理就太晚了。