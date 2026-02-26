李嘉誠旗下長江基建、電能實業及長實出售UK Power Networks全部股權 套現逾1100億港元
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導
李嘉誠旗下長和系三家公司長江基建集團 (01038-HK) 、電能實業 (00006-HK) 及長實集團 (01113-HK)今 (26) 日表示，已與法國公用事業企業 Engie 旗下子公司 Engie UK 2026 Limited 訂立協議，出售三方共同持有的英國電網公司 UK Power Networks Holdings Limited 全部股權，套現 1100 億元。
根據長江基建董事會及長和董事會發表的公告，在 2026 年 2 月 25 日香港、倫敦及巴黎交易時段之後及 2 月 26 日三地交易時段之前，長江基建附屬公司 (長江基建的間接全資附屬公司)、電能實業附屬公司 (電能實業的間接全資附屬公司)、長江實業附屬公司 (長江實業的間接全資附屬公司)、買方及買方擔保人就出售事項訂立購股協議。
公告指出，根據購股協議，三家公司已同意個別出售其各自的出售股份，且買方同意向該賣方購買該等出售股份。出售股份合共佔目標公司已發行股本的 100%。各賣方也同意出售或促使出售登記於相關股東債務票據持有人名下的各股東債務票據，且買方已同意向該相關股東債務票據持有人購買各該等股東債務票據。
長建、電能及長實持有 UK Power Networks 股權比例分別為 40%、40% 及 20%，三家公司以 443 億港元、443 億港元及 221.5 億港元的作價出售手上持股。
三家公司指出，出售 UK Power Networks 股權，可獲得龐大會計收益及取得的現金款項作日後投資及收購用途。
根據長江基建集團公告，自 2010 年收購其於 UK Power Networks Holdings Limited 之權益以來，UK Power Networks 一直穩健轉型，現已成為英國領先的配電網路營運商，並持續為長建及長和提供穩定財務貢獻。
就長江基建附屬公司出售股份及長江基建附屬公司股東債務票據應付的長江基建代價的現金金額將為相等於長江基建基本代價，即 42.192 億英鎊，並按照購股協議作慣常調整。
UK Power Networks 主要業務為於倫敦、英格蘭東南部及東部分銷電力。該公司擁有並經營位於倫敦、英格蘭東南部及東部的電網。UK Power Networks 電網總長度約 19.2 萬公里，涵蓋範圍超過 2.9 萬平方公里，為 850 萬家庭及企業用戶提供服務。
UK Power Networks 也透過 UK Power Networks Services 經營非受規管業務，包括設計、建造、擁有和經營私營電網，客戶包括公營及私營機構。
Engie UK 2026 Limited 及其擔保人 Engie Group Participations SA 各自由 Engie 直接或間接最終全資擁有，買方及買方擔保人各自均為控股公司。
Engie 為能源轉型領域的主要市場參與者，該集團在全球 30 國聘用超過 9 萬名僱員，涵蓋從生產乃至基礎設施及銷售的整條能源價值鏈，其相關業務：包括可再生電力及綠色燃氣生產、電池等靈活性資產、燃氣及電力輸配網絡、區域能源基礎設施 (供熱與供冷網絡)，以及個人用戶、地方政府與企業能源供應服務。
