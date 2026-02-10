鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-02-10 12:49

農曆年節將近，台股面臨封關壓力，市場投資人正陷入「抱股過年」或「現金入袋」的兩難。遠東商銀 Bankee 社群銀行近期觀察到一項顯著趨勢，高資產族群與資深投資人正發起一場「資金大搬風」，透過精準計算資金停泊的「空窗期」，利用數位帳戶的高利活存優勢，讓待命資金在不進場的狀態下仍能持續增值，以證券交割帳戶為例，若一年內有 2000 萬元觀望資金停泊 180 天，利息收入竟相差驚人的 46 倍。

抱股過年或先停泊?遠銀Bankee揭密:高資產族資金大搬風 180天利息竟差46倍。

遠東商銀 Bankee 分享一項實際案例，一對計畫於年後投入股市的夫妻，手中握有約新台幣 2000 萬元的預備資金，考量年前市場波動，兩人選擇先將資金「暫避風頭」放入 Bankee 活存帳戶。以 1.435% 的活存利率計算，僅僅 30 天的等待期，便能產生約 2.4 萬元的利息收入。

此外，該對夫妻更靈活運用 Bankee 特有的「社群圈機制」，由先生擔任圈主、太太存入資金，依據社群存款級距，先生名下額外獲得 50 萬元額度內 2.6% 的優惠利率。對這類族群而言，關鍵不在於急著進場，而是確保資金在等待的最佳時機點前，具備「高流動性」與「穩定增值」雙重效益。

Bankee 進一步分析投資族群的精算哲學，過去多數人習慣將資金置於證券交割帳戶，但交割戶利率普遍極低 (約 0.03%)。若以 2000 萬元資金估算，假設一年當中有 180 天處於非交易或觀望期，放置交割帳戶半年利息僅約 3000 元；停泊 Bankee 活存半年利息就高達 14.1 萬元。兩者利息差距高達 13.8 萬元，差距倍數驚人，顯示數位帳戶已成為投資族不可或缺的「資金轉運站」。

財務槓桿新玩法 「挑戰型信貸」本息回饋省半

除了守住現金，高收入族群也擅長運用利差進行資產配置，Bankee 觀察到，高資產族在申貸時更看重實質利息成本。Bankee 推出的「挑戰型信貸」，主打準時還款即可回饋 50% 已付利息。

以 700 萬元、7 年期貸款試算，若原始利率 4%，在回饋利息後，實質利率僅約 2%；相較於市場常見的 2.6% 起算利率，總利息支出可省下逾 14 萬元。這種「挑戰成功即減息」的模式，吸引了許多重視財務結構的聰明借款人。

年節消費不縮手 「延遲付款」創造現金流彈性

面對年節期間的大宗採購，Bankee 建議投資族可善用「信用卡慢慢付」功能，提供最長 60 天的延後支付首期款，並可選擇 3 期零利率。這讓高資產族在等待投資獲利了結或資金回收的過渡期，仍能維持穩定的現金流節奏，實現「消費與投資並行」的彈性配置。