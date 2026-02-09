鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-09 15:10

由智元機器人主辦的全球首個大型機器人晚會《機器人奇妙之夜》周日 (8 日) 完成直播，會上集結 200 餘台機器人，透過舞蹈、小品、魔術、武術等多元形式，集中展示機器人在複雜環境下的協同能力與情感表達突破，標誌著機器人技術從工業場景向文化娛樂領域的跨界探索邁出關鍵一步。

連觀眾也是機器人！200餘台撐起全球首個機器人晚會《機器人奇妙夜》多個全球首創(圖取自智元官網)

有別於傳統舞台表演，本次晚會全程由機器人擔綱主演，人類僅承擔幕後工作。開場舞《舞力全開》中，24 台靈犀 X2 機器人藉助群控技術實現動作零偏差，其中一台透過鋼絲完成空中姿態展示，而語言類節目《替身約會》中，多台機器人與開心麻花演員同台飆戲，透過「害羞」、「困惑」等擬人化動作探討機器人情感定型。

此外，晚會首創機器人魔術、人機共舞華爾滋、手語翻譯服務等創新形式，展現機器人在高精準度群體協同與初步情感互動上的突破。

技術挑戰貫穿晚會全程，團隊需協調逾 200 台機器人同步完成表演與觀眾互動，任何感測器異常或訊號干擾都可能導致失誤。負責人更坦言將藝術創作的不確定性轉化為技術確定性是最大難題。

人類演員可即興調整，機器人卻依賴精確編程與硬體穩定性，例如 24 台機器人同步起舞需毫秒響應，多機協同魔術需無縫銜接人類動作，這對集群控制演算法與場景化編程能力提出極高要求。

商業化佈局同步推進。晚會不僅是技術驗證，更成商業場景「樣品屋」。目前，智元已收到多家劇院、科技館的整場版權採購意向，部分節目將透過全球巡迴演出及「擎天租」平台落地。

機器人小品《替身約會》的人機互動系統可適配文旅展演，手語翻譯服務可遷移至公共服務領域，技術復用性顯著降低商業化門檻。

智元機器人表示，晚會旨在打破「機器人僅限工業場景」的固有認知，探索文化娛樂新賽道。未來，公司計畫將《機器人奇妙夜》打造成長期 IP，持續開發機器人在節慶、公益、文旅等場景的應用，建構「機器人文化傳播平台」。

某機器人公司負責人說：「我們想證明的不僅是單一機器人的能力，更是一群機器人在複雜環境中的協同價值。」