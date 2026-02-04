鉅亨網新聞中心 2026-02-04 15:01

中共十八大以來第 14 個指導「三農」工作的中央一號文件周二（3 日）由《新華社》受權發布，對錨定農業農村現代化、扎實推進鄉村全面振興進行了部署。

2026年中央一號文件發布，部署扎實推進鄉村全面振興。（圖：Shutterstock）

文件題為《中共中央 國務院關於錨定農業農村現代化 扎實推進鄉村全面振興的意見》，全文共六個部分，包括：提升農業綜合生產能力和品質效益、實施常態化精準幫扶、積極促進農民穩定增收、因地制宜推進宜居宜業和美鄉村建設、強化體制機制創新、加強黨對「三農」工作的全面領導。

文件提出，農業農村現代化關係中國式現代化全局和成色。堅持農業農村優先發展，堅持城鄉融合發展，錨定農業農村現代化，以推進鄉村全面振興為總抓手，以學習運用「千萬工程」經驗為引領，以改革創新為根本動力，提高強農惠農富農政策效能，守牢國家糧食安全底線，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，提升鄉村產業發展水準、鄉村建設水準、鄉村治理水準，努力把農業建成現代化大產業、使農村基本具備現代生活條件、讓農民生活更加富裕美好，為推進中國式現代化提供基礎支撐。