2026世貿年貨大展閉幕 貿協：4天展期共吸引全台38萬人次觀展

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-27 20:14

由外貿協會主辦，今 (2026) 年雙北首個年貨盛會「世貿年貨大展暨禮品贈品展」，在滿滿人潮與歡笑聲中於昨 (26) 日在世貿一館畫下句點。貿協表示，四日展期共吸引來自全台各地 38 萬人次民眾踴躍參與，在舒適的室內空間採買年貨、祈求新年好運、支持公益行動，為即將到來的馬年揭開喜氣序幕。

世貿年貨大展落幕，貿協:4日共吸引全台38萬人次觀展。(圖:貿協提供)

閉幕典禮上，貿協董事長黃志芳與北港朝天宮副董吳炳俊主持，並感謝媽祖庇佑展覽順利進行，感謝眾多參展廠商與公益團體投入及每一位前來支持的民眾，讓世貿年貨大展再次成為台北冬季最具代表性的室內年貨盛會。

‌



貿協表示，此次展會上現場人潮洶湧，攤商們補貨應接不暇，今年展出亮點豐富，有「五星開運年菜館」集結眾多名廚與知名品牌年菜，讓忙碌的上班族與小家庭可以一次完成年菜預購；「年貨一條街」與「好茶甜點專區」則讓民眾邊逛邊試吃；異國與日韓美食展區、各國國家館及地方特色攤位帶來的多元風味，讓今年的世貿年貨大展更具國際感，許多外國朋友也特地前來體驗台灣的年節文化。

今年外貿協會也攜手 12 家公益團體共同組成公益專區，在四日展期中收穫滿滿，民眾以實際消費支持身心障礙者與弱勢家庭，將這份善意灑滿整個展場。最受矚目的宮廟區，展期間「擲筊迎福送好禮」、「開春點燈好運來」及「躦轎腳」等活動民眾參與踴躍。